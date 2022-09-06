YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuruları kaç gün sürecek? YDS başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı. YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuruları kaç gün sürecek? YDS başvuru ücreti ne kadar?
2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.
YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YDS başvuruları 06 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
2022 YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2022 YDS başvuru ücreti 185,00 TL'dir.
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