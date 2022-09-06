YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuruları kaç gün sürecek? YDS başvuru ücreti ne kadar?

06 Eylül 2022 Salı, 11:28

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YDS başvuruları 06 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022 YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 YDS başvuru ücreti 185,00 TL'dir.



