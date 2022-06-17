2022 YKS için sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

Bu hafta sonu 3 milyondan fazla öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek. Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu. Son dakika yaşanan aksilikler nedeniyle istenen bu belgeleri ibraz edemeyecek olan öğrenciler için nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Peki, 2022-YKS için sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 13:33
2022 YKS için sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
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18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki bazı nüfüs müdülükleri açık olacak.

2022-YKS İÇİN SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce  18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

YKS 2022 NE ZAMAN? 

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak. 

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da  uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:30'da uygulanacak.

YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2022-YKS 1. Oturum (TYT): 120 soru 165 dakika 

2022-YKS 2. Oturum (AYT): 160 soru 180 dakika

2022-YKS 3. Oturum (YDT): 80 soru 120 dakika

2022-YKS İÇİN SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?

ADANA CEYHAN 

ADANA KOZAN 

ADANA SARIÇAM 

ADANA SEYHAN 

ADANA YÜREĞİR 

ADIYAMAN BESNİ 

ADIYAMAN GÖLBAŞI 

ADIYAMAN KAHTA 

ADIYAMAN MERKEZ 

AFYONKARAHİSAR MERKEZ 

AĞRI DOĞUBAYAZIT

AĞRI MERKEZ

AĞRI PATNOS 

AMASYA MERKEZ

AMASYA MERZİFON 

ANKARA ALTINDAĞ 

ANKARA BEYPAZARI 

ANKARA ÇANKAYA 

ANKARA ÇUBUK 

ANKARA ETİMESGUT 

ANKARA GÖLBAŞI 

ANKARA KAHRAMANKAZAN 

ANKARA KEÇİÖREN 

ANKARA MAMAK 

ANKARA POLATLI 

ANKARA PURSAKLAR 

ANKARA SİNCAN 

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA AKSU 

ANTALYA ALANYA

ANTALYA KEPEZ 

ANTALYA KONYAALTI 

ANTALYA KUMLUCA 

ANTALYA MANAVGAT 

ANTALYA MURATPAŞA 

ANTALYA SERİK 

ARTVİN ARHAVİ 

ARTVİN BORÇKA

ARTVİN HOPA 

ARTVİN MERKEZ 

AYDIN EFELER

AYDIN İNCİRLİOVA 

AYDIN NAZİLLİ 

AYDIN SÖKE 

BALIKESİR ALTIEYLÜL

BALIKESİR BANDIRMA

BALIKESİR BİGADİÇ 

BALIKESİR BURHANİYE 

BALIKESİR EDREMİT 

BALIKESİR GÖNEN 

BALIKESİR HAVRAN 

BALIKESİR KARESİ 

BALIKESİR SINDIRGI 

BALIKESİR SUSURLUK 

BİLECİK MERKEZ

BİNGÖL MERKEZ 

BİTLİS AHLAT 

BİTLİS MERKEZ

BİTLİS TATVAN 

BOLU MERKEZ 

BURDUR GÖLHİSAR 

BURDUR MERKEZ 

BURSA GEMLİK 

BURSA GÜRSU 

BURSA İNEGÖL 

BURSA KESTEL

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 

BURSA NİLÜFER

BURSA OSMANGAZİ 

BURSA YILDIRIM 

ÇANAKKALE BİGA

ÇANAKKALE ÇAN

ÇANAKKALE LAPSEKİ 

ÇANAKKALE MERKEZ 

ÇANKIRI MERKEZ 

ÇORUM MERKEZ 

DENİZLİ ACIPAYAM 

DENİZLİ ÇİVRİL 

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 

DENİZLİ PAMUKKALE

DİYARBAKIR BAĞLAR 

DİYARBAKIR BİSMİL 

DİYARBAKIR ERGANİ 

DİYARBAKIR KAYAPINAR

DİYARBAKIR SİLVAN 

DİYARBAKIR SUR 

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

EDİRNE KEŞAN 

EDİRNE MERKEZ 

EDİRNE UZUNKÖPRÜ 

ELAZIĞ MERKEZ 

ERZİNCAN MERKEZ

ERZURUM AZİZİYE 

ERZURUM HINIS 

ERZURUM OLTU 

ERZURUM PALANDÖKEN

ERZURUM YAKUTİYE 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 

GAZİANTEP İSLAHİYE

GAZİANTEP NİZİP 

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL

GİRESUN BULANCAK

GİRESUN MERKEZ 

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR

GÜMÜŞHANE MERKEZ

HAKKARİ YÜKSEKOVA 

HATAY ANTAKYA 

HATAY ARSUZ 

HATAY DEFNE 

HATAY DÖRTYOL 

HATAY İSKENDERUN 

HATAY KIRIKHAN

HATAY REYHANLI 

ISPARTA MERKEZ 

MERSİN AKDENİZ 

MERSİN ANAMUR

MERSİN ERDEMLİ

MERSİN MEZİTLİ

MERSİN SİLİFKE 

MERSİN TARSUS 

MERSİN TOROSLAR 

MERSİN YENİŞEHİR

İSTANBUL ARNAVUTKÖY 

İSTANBUL ATAŞEHİR 

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR

İSTANBUL BAHÇELİEVLER 

İSTANBUL BAKIRKÖY 

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAYRAMPAŞA 

İSTANBUL BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEYKOZ 

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYOĞLU 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL ÇATALCA

İSTANBUL ÇEKMEKÖY

İSTANBUL ESENLER 

İSTANBUL ESENYURT 

İSTANBUL EYÜPSULTAN 

İSTANBUL FATİH 

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 

İSTANBUL GÜNGÖREN 

İSTANBUL KADIKÖY 

İSTANBUL KAĞITHANE 

İSTANBUL KARTAL 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 

İSTANBUL MALTEPE 

İSTANBUL PENDİK 

İSTANBUL SANCAKTEPE 

İSTANBUL SARIYER 

İSTANBUL SİLİVRİ 

İSTANBUL SULTANBEYLİ 

İSTANBUL SULTANGAZİ 

İSTANBUL ŞİŞLİ 

İSTANBUL TUZLA 

İSTANBUL ÜMRANİYE 

İSTANBUL ÜSKÜDAR 

İSTANBUL ZEYTİNBURNU 

İZMİR ALİAĞA 

İZMİR BALÇOVA

İZMİR BAYRAKLI 

İZMİR BERGAMA 

İZMİR BORNOVA

İZMİR BUCA 

İZMİR ÇİĞLİ

İZMİR GAZİEMİR 

İZMİR GÜZELBAHÇE 

İZMİR KARABAĞLAR 

İZMİR KARŞIYAKA 

İZMİR KEMALPAŞA

İZMİR KONAK 

İZMİR MENEMEN

İZMİR NARLIDERE 

İZMİR ÖDEMİŞ 

İZMİR TİRE 

İZMİR TORBALI

KARS MERKEZ 

KARS SELİM

KASTAMONU MERKEZ 

KASTAMONU TOSYA

KAYSERİ DEVELİ 

KAYSERİ KOCASİNAN Sa

KAYSERİ MELİKGAZİ

KAYSERİ TALAS

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ

KIRKLARELİ MERKEZ 

KIRŞEHİR MERKEZ 

KOCAELİ BAŞİSKELE 

KOCAELİ ÇAYIROVA 

KOCAELİ DARICA

KOCAELİ DERİNCE

KOCAELİ GEBZE 

KOCAELİ GÖLCÜK

KOCAELİ İZMİT 

KOCAELİ KARAMÜRSEL 

KOCAELİ KARTEPE 

KOCAELİ KÖRFEZ 

KONYA AKŞEHİR

KONYA BEYŞEHİR 

KONYA CİHANBEYLİ 

KONYA EREĞLİ 

KONYA KARAPINAR 

KONYA KARATAY 

KONYA MERAM

KONYA SELÇUKLU 

KONYA SEYDİŞEHİR 

KÜTAHYA MERKEZ 

KÜTAHYA SİMAV 

KÜTAHYA TAVŞANLI 

MALATYA BATTALGAZİ 

MALATYA YEŞİLYURT 

MANİSA AKHİSAR 

MANİSA SALİHLİ 

MANİSA SARUHANLI

MANİSA SOMA

MANİSA ŞEHZADELER 

MANİSA TURGUTLU 

MANİSA YUNUSEMRE 

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

MARDİN ARTUKLU

MARDİN KIZILTEPE 

MARDİN MİDYAT 

MARDİN NUSAYBİN 

MARDİN ÖMERLİ 

MARDİN YEŞİLLİ 

MUĞLA BODRUM 

MUĞLA DALAMAN 

MUĞLA FETHİYE 

MUĞLA MENTEŞE 

MUĞLA MİLAS 

MUĞLA ULA 

MUĞLA YATAĞAN 

MUŞ MALAZGİRT 

MUŞ MERKEZ 

NEVŞEHİR MERKEZ 

NİĞDE BOR 

NİĞDE MERKEZ 

ORDU ALTINORDU 

ORDU FATSA 

ORDU ÜNYE 

RİZE ARDEŞEN 

RİZE ÇAYELİ 

RİZE MERKEZ 

RİZE PAZAR

SAKARYA ADAPAZARI 

SAKARYA ARİFİYE

SAKARYA ERENLER 

SAKARYA HENDEK 

SAKARYA MERKEZ

SAKARYA SERDİVAN 

SAMSUN ATAKUM 

SAMSUN BAFRA 

SAMSUN CANİK 

SAMSUN ÇARŞAMBA 

SAMSUN HAVZA

SAMSUN İLKADIM 

SAMSUN ONDOKUZMAYIS 

SAMSUN TEKKEKÖY 

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 

SİİRT MERKEZ

SİNOP GERZE

SİNOP MERKEZ 

SİVAS MERKEZ

SİVAS SUŞEHRİ 

SİVAS ŞARKIŞLA

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY

TEKİRDAĞ ÇORLU 

TEKİRDAĞ ERGENE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 

TOKAT ERBAA

TOKAT MERKEZ 

TOKAT NİKSAR

TOKAT TURHAL 

TOKAT ZİLE 

TRABZON AKÇAABAT

TRABZON ARSİN 

TRABZON ORTAHİSAR 

TRABZON YOMRA

TUNCELİ MERKEZ

ŞANLIURFA BİRECİK

Birecik/Şanlıurfa 

ŞANLIURFA EYYÜBİYE 

ŞANLIURFA HALİLİYE 

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ

ŞANLIURFA SİVEREK

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 

UŞAK MERKEZ

VAN EDREMİT 

VAN ERCİŞ 

VAN İPEKYOLU 

VAN TUŞBA 

YOZGAT MERKEZ 

YOZGAT SORGUN 

ZONGULDAK KDZEREĞLİ 

ZONGULDAK KOZLU

ZONGULDAK MERKEZ 

AKSARAY MERKEZ 

BAYBURT MERKEZ 

KARAMAN MERKEZ

KARAMAN ERMENEK

KIRIKKALE MERKEZ 

KIRIKKALE YAHŞİHAN 

BATMAN MERKEZ 

ŞIRNAK CİZRE 

ŞIRNAK MERKEZ 

BARTIN MERKEZ

ARDAHAN MERKEZ 

IĞDIR MERKEZ 

YALOVA ÇİFTLİKKÖY 

YALOVA MERKEZ 

KARABÜK MERKEZ 

KARABÜK SAFRANBOLU

KİLİS MERKEZ 

OSMANİYE KADİRLİ 

OSMANİYE MERKEZ

OSMANİYE TOPRAKKALE

DÜZCE MERKEZ 

2022-YKS için sınav günü açık olacak olan nüfus müdürlüklerinin adresine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 2022 TYT
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