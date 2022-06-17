2022 YKS için sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
Bu hafta sonu 3 milyondan fazla öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek. Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu. Son dakika yaşanan aksilikler nedeniyle istenen bu belgeleri ibraz edemeyecek olan öğrenciler için nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Peki, 2022-YKS için sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki bazı nüfüs müdülükleri açık olacak.
2022-YKS İÇİN SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?
Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 19 Haziran 2022 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
YKS 2022 NE ZAMAN?
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:30'da uygulanacak.
YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
2022-YKS 1. Oturum (TYT): 120 soru 165 dakika
2022-YKS 2. Oturum (AYT): 160 soru 180 dakika
2022-YKS 3. Oturum (YDT): 80 soru 120 dakika
2022-YKS İÇİN SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?
ADANA CEYHAN
ADANA KOZAN
ADANA SARIÇAM
ADANA SEYHAN
ADANA YÜREĞİR
ADIYAMAN BESNİ
ADIYAMAN GÖLBAŞI
ADIYAMAN KAHTA
ADIYAMAN MERKEZ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ
AĞRI DOĞUBAYAZIT
AĞRI MERKEZ
AĞRI PATNOS
AMASYA MERKEZ
AMASYA MERZİFON
ANKARA ALTINDAĞ
ANKARA BEYPAZARI
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ÇUBUK
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA GÖLBAŞI
ANKARA KAHRAMANKAZAN
ANKARA KEÇİÖREN
ANKARA MAMAK
ANKARA POLATLI
ANKARA PURSAKLAR
ANKARA SİNCAN
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA AKSU
ANTALYA ALANYA
ANTALYA KEPEZ
ANTALYA KONYAALTI
ANTALYA KUMLUCA
ANTALYA MANAVGAT
ANTALYA MURATPAŞA
ANTALYA SERİK
ARTVİN ARHAVİ
ARTVİN BORÇKA
ARTVİN HOPA
ARTVİN MERKEZ
AYDIN EFELER
AYDIN İNCİRLİOVA
AYDIN NAZİLLİ
AYDIN SÖKE
BALIKESİR ALTIEYLÜL
BALIKESİR BANDIRMA
BALIKESİR BİGADİÇ
BALIKESİR BURHANİYE
BALIKESİR EDREMİT
BALIKESİR GÖNEN
BALIKESİR HAVRAN
BALIKESİR KARESİ
BALIKESİR SINDIRGI
BALIKESİR SUSURLUK
BİLECİK MERKEZ
BİNGÖL MERKEZ
BİTLİS AHLAT
BİTLİS MERKEZ
BİTLİS TATVAN
BOLU MERKEZ
BURDUR GÖLHİSAR
BURDUR MERKEZ
BURSA GEMLİK
BURSA GÜRSU
BURSA İNEGÖL
BURSA KESTEL
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA
BURSA NİLÜFER
BURSA OSMANGAZİ
BURSA YILDIRIM
ÇANAKKALE BİGA
ÇANAKKALE ÇAN
ÇANAKKALE LAPSEKİ
ÇANAKKALE MERKEZ
ÇANKIRI MERKEZ
ÇORUM MERKEZ
DENİZLİ ACIPAYAM
DENİZLİ ÇİVRİL
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DENİZLİ PAMUKKALE
DİYARBAKIR BAĞLAR
DİYARBAKIR BİSMİL
DİYARBAKIR ERGANİ
DİYARBAKIR KAYAPINAR
DİYARBAKIR SİLVAN
DİYARBAKIR SUR
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
EDİRNE KEŞAN
EDİRNE MERKEZ
EDİRNE UZUNKÖPRÜ
ELAZIĞ MERKEZ
ERZİNCAN MERKEZ
ERZURUM AZİZİYE
ERZURUM HINIS
ERZURUM OLTU
ERZURUM PALANDÖKEN
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI
GAZİANTEP İSLAHİYE
GAZİANTEP NİZİP
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL
GİRESUN BULANCAK
GİRESUN MERKEZ
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR
GÜMÜŞHANE MERKEZ
HAKKARİ YÜKSEKOVA
HATAY ANTAKYA
HATAY ARSUZ
HATAY DEFNE
HATAY DÖRTYOL
HATAY İSKENDERUN
HATAY KIRIKHAN
HATAY REYHANLI
ISPARTA MERKEZ
MERSİN AKDENİZ
MERSİN ANAMUR
MERSİN ERDEMLİ
MERSİN MEZİTLİ
MERSİN SİLİFKE
MERSİN TARSUS
MERSİN TOROSLAR
MERSİN YENİŞEHİR
İSTANBUL ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ATAŞEHİR
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAKIRKÖY
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
İSTANBUL BAYRAMPAŞA
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
İSTANBUL BEYKOZ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL ÇATALCA
İSTANBUL ÇEKMEKÖY
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL ESENYURT
İSTANBUL EYÜPSULTAN
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL GÜNGÖREN
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL KAĞITHANE
İSTANBUL KARTAL
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL MALTEPE
İSTANBUL PENDİK
İSTANBUL SANCAKTEPE
İSTANBUL SARIYER
İSTANBUL SİLİVRİ
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL SULTANGAZİ
İSTANBUL ŞİŞLİ
İSTANBUL TUZLA
İSTANBUL ÜMRANİYE
İSTANBUL ÜSKÜDAR
İSTANBUL ZEYTİNBURNU
İZMİR ALİAĞA
İZMİR BALÇOVA
İZMİR BAYRAKLI
İZMİR BERGAMA
İZMİR BORNOVA
İZMİR BUCA
İZMİR ÇİĞLİ
İZMİR GAZİEMİR
İZMİR GÜZELBAHÇE
İZMİR KARABAĞLAR
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KEMALPAŞA
İZMİR KONAK
İZMİR MENEMEN
İZMİR NARLIDERE
İZMİR ÖDEMİŞ
İZMİR TİRE
İZMİR TORBALI
KARS MERKEZ
KARS SELİM
KASTAMONU MERKEZ
KASTAMONU TOSYA
KAYSERİ DEVELİ
KAYSERİ KOCASİNAN Sa
KAYSERİ MELİKGAZİ
KAYSERİ TALAS
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ
KIRKLARELİ MERKEZ
KIRŞEHİR MERKEZ
KOCAELİ BAŞİSKELE
KOCAELİ ÇAYIROVA
KOCAELİ DARICA
KOCAELİ DERİNCE
KOCAELİ GEBZE
KOCAELİ GÖLCÜK
KOCAELİ İZMİT
KOCAELİ KARAMÜRSEL
KOCAELİ KARTEPE
KOCAELİ KÖRFEZ
KONYA AKŞEHİR
KONYA BEYŞEHİR
KONYA CİHANBEYLİ
KONYA EREĞLİ
KONYA KARAPINAR
KONYA KARATAY
KONYA MERAM
KONYA SELÇUKLU
KONYA SEYDİŞEHİR
KÜTAHYA MERKEZ
KÜTAHYA SİMAV
KÜTAHYA TAVŞANLI
MALATYA BATTALGAZİ
MALATYA YEŞİLYURT
MANİSA AKHİSAR
MANİSA SALİHLİ
MANİSA SARUHANLI
MANİSA SOMA
MANİSA ŞEHZADELER
MANİSA TURGUTLU
MANİSA YUNUSEMRE
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
MARDİN ARTUKLU
MARDİN KIZILTEPE
MARDİN MİDYAT
MARDİN NUSAYBİN
MARDİN ÖMERLİ
MARDİN YEŞİLLİ
MUĞLA BODRUM
MUĞLA DALAMAN
MUĞLA FETHİYE
MUĞLA MENTEŞE
MUĞLA MİLAS
MUĞLA ULA
MUĞLA YATAĞAN
MUŞ MALAZGİRT
MUŞ MERKEZ
NEVŞEHİR MERKEZ
NİĞDE BOR
NİĞDE MERKEZ
ORDU ALTINORDU
ORDU FATSA
ORDU ÜNYE
RİZE ARDEŞEN
RİZE ÇAYELİ
RİZE MERKEZ
RİZE PAZAR
SAKARYA ADAPAZARI
SAKARYA ARİFİYE
SAKARYA ERENLER
SAKARYA HENDEK
SAKARYA MERKEZ
SAKARYA SERDİVAN
SAMSUN ATAKUM
SAMSUN BAFRA
SAMSUN CANİK
SAMSUN ÇARŞAMBA
SAMSUN HAVZA
SAMSUN İLKADIM
SAMSUN ONDOKUZMAYIS
SAMSUN TEKKEKÖY
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ
SİİRT MERKEZ
SİNOP GERZE
SİNOP MERKEZ
SİVAS MERKEZ
SİVAS SUŞEHRİ
SİVAS ŞARKIŞLA
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ ÇORLU
TEKİRDAĞ ERGENE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TOKAT ERBAA
TOKAT MERKEZ
TOKAT NİKSAR
TOKAT TURHAL
TOKAT ZİLE
TRABZON AKÇAABAT
TRABZON ARSİN
TRABZON ORTAHİSAR
TRABZON YOMRA
TUNCELİ MERKEZ
ŞANLIURFA BİRECİK
Birecik/Şanlıurfa
ŞANLIURFA EYYÜBİYE
ŞANLIURFA HALİLİYE
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ
ŞANLIURFA SİVEREK
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR
UŞAK MERKEZ
VAN EDREMİT
VAN ERCİŞ
VAN İPEKYOLU
VAN TUŞBA
YOZGAT MERKEZ
YOZGAT SORGUN
ZONGULDAK KDZEREĞLİ
ZONGULDAK KOZLU
ZONGULDAK MERKEZ
AKSARAY MERKEZ
BAYBURT MERKEZ
KARAMAN MERKEZ
KARAMAN ERMENEK
KIRIKKALE MERKEZ
KIRIKKALE YAHŞİHAN
BATMAN MERKEZ
ŞIRNAK CİZRE
ŞIRNAK MERKEZ
BARTIN MERKEZ
ARDAHAN MERKEZ
IĞDIR MERKEZ
YALOVA ÇİFTLİKKÖY
YALOVA MERKEZ
KARABÜK MERKEZ
KARABÜK SAFRANBOLU
KİLİS MERKEZ
OSMANİYE KADİRLİ
OSMANİYE MERKEZ
OSMANİYE TOPRAKKALE
DÜZCE MERKEZ
2022-YKS için sınav günü açık olacak olan nüfus müdürlüklerinin adresine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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