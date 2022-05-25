YKS 2022 ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:31

YKS 2022 sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de. ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzunu Şubat ayında yayınladı. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar şimdi ise heyecanla YKS gününü bekliyor. YKS 2022 ne zaman? YKS sınav giriş belgesine zaman açıklanacak?

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

YKS 2022 NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2022 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak ÖSYM'nin giriş belgelerini sınavdan genellikle 10 gün önceden açıkladığı biliniyor. Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 8 Haziran Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Adaylar YKS giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilir.