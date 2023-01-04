Ahmet Davutoğlu: Zam oranı 'ekonomist' zatın gönlüne göre değişiyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memura yapılan yüzde 25'lik zam oranını yüzde 30'a çıkardıklarını; en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olduğunu duyurmasının ardından "Ciddiyetsiz devlet yönetiminde son perde: Zam oranı ''ekonomist” zatın gönlüne göre değişiyor. Böyle ciddiyetsiz devlet yönetimi olur mu? Dalga mı geçiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarttık" dedi. Erdoğan, dün yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş oranlarındaki zammın yüzde 30'a çıkarılmasıyla ilgili, "Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullanmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memura yapılan yüzde 25'lik zam oranını yüzde 30'a çıkaran Erdoğan'a tepki gösterdi.
"BÖYLE CİDDİYETSİZ DEVLET YÖNETİMİ OLUR MU"
Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Ciddiyetsiz devlet yönetiminde son perde: Zam oranı ''ekonomist” zatın gönlüne göre değişiyor; Böyle ciddiyetsiz devlet yönetimi olur mu? Dalga mı geçiyorsunuz?
Mevcut enflasyon ortamında bu artış yok hükmündedir. Memuru ve emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz."
Ciddiyetsiz devlet yönetiminde son perde: Zam oranı ''ekonomist” zatın gönlüne göre değişiyor;— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 4, 2023
Böyle ciddiyetsiz devlet yönetimi olur mu? Dalga mı geçiyorsunuz?
Mevcut enflasyon ortamında bu artış yok hükmündedir. Memuru ve emekliyi yoksulluğa mahkum ettiniz.
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