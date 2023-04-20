2023 DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu mu? MBSTS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hazırlanan adaylar sınava giriş belgesini merakla bekliyor. 2023 DİB-MBSTS sınav yerleri belli oldu mu? MBSTS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na girecek adayların beklediği haber ÖSYM'den geldi.
2023 DİB-MBSTS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2023-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
MBSTS SINAVA GİRİŞ BELGESI NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2023 DİB-MBSTS NE ZAMAN?
30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki