Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:06

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:06

Orta öğretimini tamamlayan öğrenciler LGS başvurularını tamamladı. 8. sınıfı bitiren öğrencilerin lise öğretimine geçiş yapmak için gireceği LGS sınavının ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi okullarda yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman? LGS 2023 sınavı saat kaçta?

LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." sözleriyle sınav tarihini duyurdu.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süreci 3 Nisan'da başladı. Başvurular 13 Nisan'da sona erdi.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek olan öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

LGS 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.



