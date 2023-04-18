2023 YDUS 1. Dönem Sınav başvuruları başladı mı? 2023 YDUS başvuru ücreti ne kadar? YDUS başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:05

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:05

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı. İşte, adayların sınava ve başvuru tarihine dair merak ettiği soruların cevabı...



YDUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 1. Dönem) 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.

YDUS 1. DÖNEM SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular 18-25 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YDUS 1. DÖNEM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 18 Nisan 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2023 YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ücreti 570 TL'dir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



