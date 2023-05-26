2023 DUS 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri açıklandı mı? DUS 1. Dönem sınava giriş belgeleri nasıl alınır?

Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:17

Güncelleme: 26.05.2023 - 13:17

Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2023-DUS'a girmeye hazırlanıyor. 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.



2023 DUS 1. DÖNEM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?



4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2023 DUS NE ZAMAN?

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DUS (1. Dönem) ve 2023-STS Diş Hekimliği (1. Dönem) sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.