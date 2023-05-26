2023 DUS 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri açıklandı mı? DUS 1. Dönem sınava giriş belgeleri nasıl alınır?
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na girecek olan adaylar sınav yerlerini merak ediyor. 2023 DUS 1. Dönem Sınavı sınava giriş belgeleri açıklandı mı? DUS 1. Dönem sınava giriş belgeleri nasıl alınır?
Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2023-DUS'a girmeye hazırlanıyor. 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.
2023 DUS 1. DÖNEM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2023 DUS NE ZAMAN?
4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DUS (1. Dönem) ve 2023-STS Diş Hekimliği (1. Dönem) sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor
- İmamoğlu ve tartıştığı esnaf birbirinden şikayetçi oldu
- Hayalet seçmen!