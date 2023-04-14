2023 DUS 1.Dönem Sınavı başvuruları başladı mı? DUS başvurusu nasıl yapılır? DUS başvuru ücreti ne kadar?

Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar 2023-DUS'a girmeye hazırlanıyor. Peki, 3 DUS 1.Dönem Sınavı başvuruları başladı mı? DUS başvurusu nasıl yapılır? DUS başvuru ücreti ne kadar? Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:49
2023 DUS 1.Dönem Sınavı başvuruları başladı mı? DUS başvurusu nasıl yapılır? DUS başvuru ücreti ne kadar?
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2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.

DUS VE STS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sınavlara başvurular 14-24 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DUS VE STS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 14 Nisan 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. 

2023 DUS ÜCRETİ NE KADAR?

DUS 2023 başvuru ücreti 310 TL.


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