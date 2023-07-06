Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:44

Güncelleme: 06.07.2023 - 17:44

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2023 DUS ve STS sonuçları açıklandı mı? DUS ve STS 1. dönem sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

DUS VE STS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

DUS VE STS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.

DUS VE STS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.