DGS sınav yerleri açıklandı! DGS 2023 sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:05

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:05

Ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına giriş yapan adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 yılında 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava sayı günler kala da DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanması planlanan DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DGS'DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.