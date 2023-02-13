Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:24

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:24

2023 e-YDS 2023/2 yaklaşırken, adayların gözleri sınavın ve sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, ''2023 e-YDS ne zaman? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularını sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...

2023 E-YDS NE ZAMAN?

2023 e-YDS 18 Şubat 2023 saat 13:45'te gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2023 E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 e-YDS sonuçları 18 Şubat'ta açıklanacak.

2023 E-YDS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler.