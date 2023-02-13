2023 e-YDS ne zaman? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 e-YDS yaklaşırken, adaylar sınavın ne zaman olacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2023 e-YDS ne zaman? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 e-YDS 2023/2 yaklaşırken, adayların gözleri sınavın ve sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, ''2023 e-YDS ne zaman? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularını sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...
2023 E-YDS NE ZAMAN?
2023 e-YDS 18 Şubat 2023 saat 13:45'te gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
2023 E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 e-YDS sonuçları 18 Şubat'ta açıklanacak.
2023 E-YDS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler.
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