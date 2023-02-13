2023 MSÜ Sınavı ne zaman, ertelendi mi? MSÜ Sınavı'nın geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:56

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:59

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi yaklaşırken adaylar sınavla ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. MSÜ Sınavı'nın geç başvuru tarihi ve ücreti en çok aratılan konular arasına girdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sınavın ertelenip ertelenmeyeceği de merak edildi. İşte ayrıntılar...

2023 MSÜ SINAVI ERTELENDI MI?

2023 MSÜ Sınavı'nın ertelendiğine dair ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2023 MSÜ Sınavı 19 Mart'ta gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAVI'NIN GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MSÜ Sınavı'na geç başvuru süresi 14 Şubat 2023 saat 23:59'a kadar devam edecek.

MSÜ SINAVI'NIN GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ Sınavı'nın geç başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

MSÜ SINAVI'NIN ADAY BAŞVURU FORMU NASIL ALINIR?

Sınava girecek adaylar, 2023-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

MSÜ SINAVI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler.