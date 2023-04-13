2023 EKYS geç başvuru tarihi ne zaman? 2023 EKYS ne zaman yapılacak?
2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yaklaşıyor. Peki, 2023 EKYS geç başvuru tarihi ne zaman? 2023 EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS sınav ücreti ne kadar? 2023 EKYS başvurusu nasıl yapılır?
EKYS'ye girecek olan adaylar, sınavla ilgili bilgileri araştırıyor. Sınavın geç başvuru tarihinin ve sınav tarihinin ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
2023 EKYS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2023 EKYS geç başvuruları 11 Nisan'dan 13 Nisan saat 23:59'a kadar yapılacak.
2023 EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 EKYS 21 Mart'ta yapılacak.
2023 EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılabilir.
2023 EKYS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2023 EKYS sınav ücreti 427,50 TL olarak belirlendi.
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