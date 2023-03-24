Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:02

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 13:02

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) ne zaman yapılacağını açıkladı. Sınava girecek olan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını, sınava nerede gireceklerini ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/1 sınavına kaç kişi girecek? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/1) 26 Mart Pazar günü yapılacağını açıkladı. Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan 2023'de açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL/1 SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınava 138 bin 27 aday katılacak. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev alacak. YÖKDİL/1 için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanılacak.



