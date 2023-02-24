2023 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Adayı başvuruları ne zaman? Muvazzaf Subay Adayı başvurusu nasıl yapılır?

Millî Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Muvazzaf Subay Adayı başvuruları gündem oldu. Peki, 2023 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Adayı ön başvuruları ne zaman? 2023 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Adayı ön başvurusu nasıl yapılır? 2023 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Adayı asıl başvuruları nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:31
2023 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Adayı başvuruları ne zaman? Muvazzaf Subay Adayı başvurusu nasıl yapılır?
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Millî Savunma Bakanlığınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2023 Yılı Dış Kaynaktan Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar, başvurularla ilgili ayrıntıları merak ediyor. ''Muvazzaf Subay Adayı başvurusu nasıl yapılır?'' sorusu sıkça aratılıyor. İşte ayrıntılar...

2023 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF SUBAY ADAYI ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını 19 Mart 2023'te saat 23:59' kadar yapabilecek. 

2023 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF SUBAY ADAYI ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.



2023 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Adayı asıl başvuruları nasıl yapılır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacak. Asıl başvurular, ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.



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