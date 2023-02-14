Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis' açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis olmadığını belirterek, "Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:07
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis' açıklaması
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da koordinasyon çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, celp erteleme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya depremden etkilenen illerin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, söz konusu uygulamanın depremde zarar gören yurttaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini dile getirdi.

Akar, çalışmaya ilişkin "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak" bilgisini verdi.

"TERHİSLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ERTELEME VEYA ERKEN TERHİS YOK"

"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır" diye konuştu.

Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.


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