2023 İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri açıklandı mı? İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav yerleri açıklandı mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na girecek olan adaylar 2023 İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri'nin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2023 İSG/1: Sınava Giriş Belgeleri açıklandı mı? İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav yerleri açıklandı mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na sayılı günler kaldı.
2023 İSG/1: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2023-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2023 İSG/1: SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
2023 İSG/1 SINAVI NE ZAMAN?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.
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