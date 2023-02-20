2023 İSG/1/1 Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? 2023 İSG/1/1 Sınavı'na nasıl başvuru yapılır?
İSG/1 Sınavı'na (İş Sağlığı ve Güvenliği) girecek olan adaylar, başvuruyla ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, 2023 İSG/1 Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? 2023 İSG/1 Sınavı'na nasıl başvuru yapılır? 2023 İSG/1 Sınavı ne zaman? 2023 İSG/1 Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İSG/1 Sınavı sonuçlarına nasıl bakılır?
İSG/1 Sınavı'nın başvuruları 17 Şubat 2023'te yapılmıştı. Başvuru yapamayan adaylar, İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı'na girebilmek için geç başvuru tarihini araştırıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
İSG/1 SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
İSG/1 Sınavı geç başvuruları, 23 Şubat 2023 saat 23:59'a kadar yapılacak.
İSG/1 SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İSG/1 Sınavı geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinin (370 TL) %50 artırımlı haliyle ödenecek.
2023 İSG/1 SINAVI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.
2023 İSG/1 SINAVI NE ZAMAN?
2023 İSG/1 Sınavı 15 Nisan 2023'te gerçekleştirilecek.
2023 İSG/1 SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 İSG/1 Sınavı sonuçları 11 Mayıs 2023'te açıklanacak.
2023 İSG/1 SINAVI SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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