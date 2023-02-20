2023 İSG/1/1 Sınavı geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? 2023 İSG/1/1 Sınavı'na nasıl başvuru yapılır?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:49

İSG/1 Sınavı'nın başvuruları 17 Şubat 2023'te yapılmıştı. Başvuru yapamayan adaylar, İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı'na girebilmek için geç başvuru tarihini araştırıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı da merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İSG/1 SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İSG/1 Sınavı geç başvuruları, 23 Şubat 2023 saat 23:59'a kadar yapılacak.

İSG/1 SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İSG/1 Sınavı geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinin (370 TL) %50 artırımlı haliyle ödenecek.

2023 İSG/1 SINAVI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

2023 İSG/1 SINAVI NE ZAMAN?



2023 İSG/1 Sınavı 15 Nisan 2023'te gerçekleştirilecek.



2023 İSG/1 SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 İSG/1 Sınavı sonuçları 11 Mayıs 2023'te açıklanacak.



2023 İSG/1 SINAVI SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.



