2023 İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı mı?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 18:35

Güncelleme: 06.05.2023 - 18:35

2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde uygulandı. Sınava giren adaylar 2023 İSG/1 sonuçlarını merak ediyor.

2023 İSG/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 1 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.



2023 İSG/1 CEVAP ANAHTARI



6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 12.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 16 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.