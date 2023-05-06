2023 İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, 2023 İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı mı? Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 6 Mayıs 2023 tarihinde uygulandı. Sınava giren adaylar 2023 İSG/1 sonuçlarını merak ediyor.
2023 İSG/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 1 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
2023 İSG/1 CEVAP ANAHTARI
6 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2023-İSG/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 12.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 16 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
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