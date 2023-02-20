LGS 2023 ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? LGS sınav konuları ne?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:07

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:11

Eğitime verilen ara sonrasında LGS sınavının ne zaman yapılacağı, konularının ne olacağı arama motorlarında aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte LGS sınavına dair merak edilenler...

LGS KONULARI NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız " dedi.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2022 LGS sınavı tarihi ile ilgili Bakan Özer yeni bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız" sözlerini kullandı.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanmıştı.

LGS 1. VE 2.DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları...

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu