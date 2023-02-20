LGS 2023 ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? LGS sınav konuları ne?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan 7.7, 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler tarafından sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Peki, Liseye Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? LGS sınav konuları ne?
Eğitime verilen ara sonrasında LGS sınavının ne zaman yapılacağı, konularının ne olacağı arama motorlarında aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte LGS sınavına dair merak edilenler...
LGS KONULARI NE OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız " dedi.
LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
2022 LGS sınavı tarihi ile ilgili Bakan Özer yeni bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız" sözlerini kullandı.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanmıştı.
LGS 1. VE 2.DÖNEM KONULARI HANGİLERİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları...
1. Dönem Matematik Ders Konuları
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
1. Dönem Türkçe Ders Konuları
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
Söz Sanatları Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Metin Türleri Konusu
Cümle Türleri Konusu
1. Dönem İngilizce Ders Konuları
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu
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