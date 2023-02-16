2023 YDS/1 ne zaman yapılacak? 2023 YDS/1 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 11:20

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 11:20

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girmek isteyen adaylar başvurularını 15 Şubat'ta yaptı. Başvurusunu yapamayan adaylar, geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. Sınavın ve sonuçların açıklanma tarihi ise ayrıca merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

2023 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'nin yayımladığı açıklamaya göre başvuru işlemleri şu şekilde:

''Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular:

Bir başvuru merkezinden yapılacak başvurularda başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezlerinden şahsın bizzat kendisi dışında başvuru yapılamayacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır (Başvuruda fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecek.).

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri

Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.''

2023 YDS/1 ne zaman yapılacak?

2023 YDS/1 9 Nisan'da yapılacak.

2023 YDS/1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 YDS/1 geç başvuruları 27 Şubat'ta saat 23:59'a kadar yapılacak.

2023 YDS/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Normalde 185 TL olarak belirlenen sınav ücretini, geç başvuru yapan adaylar %50 artırımlı olarak ödeyecek.

2023 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 YDS/1 sonuçları 4 Mayıs'ta açıklanacak.

2023 YDS/1 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekecek.

2023 YDS/1 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden ulaşabilecek.











