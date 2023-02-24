2023 TR-YÖS açıklandı mı? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 TR-YÖS açıklandı mı? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınav olan YÖS'e katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. ''2023 TR-YÖS açıklandı mı? TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
2023 TR-YÖS AÇIKLANDI MI?
2023 TR-YÖS sonuçları 24 Şubat saat 10:00'dan itibaren açıklandı.
2023 TR-YÖS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
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