2023 TR-YÖS açıklandı mı? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:01

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:01

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınav olan YÖS'e katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. ''2023 TR-YÖS açıklandı mı? TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

2023 TR-YÖS AÇIKLANDI MI?

2023 TR-YÖS sonuçları 24 Şubat saat 10:00'dan itibaren açıklandı.

2023 TR-YÖS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.