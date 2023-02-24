2023 TR-YÖS açıklandı mı? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 TR-YÖS açıklandı mı? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:01
2023 TR-YÖS açıklandı mı? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?
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Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınav olan YÖS'e katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. ''2023 TR-YÖS açıklandı mı? TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

2023 TR-YÖS AÇIKLANDI MI?

2023 TR-YÖS sonuçları 24 Şubat saat 10:00'dan itibaren açıklandı. 

2023 TR-YÖS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.


YÖS sınav ösym Yabancı uyruklu

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