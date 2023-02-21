Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: TUS ve YDUS sınavları ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından sosyal medya hesabından Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ertelendiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan 26 Mart'ta yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) 15 Nisan'a; 6 Mayıs'ta yapılacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ise 4 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.
Bakan Koca'nın yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:
"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri."
Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2023
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