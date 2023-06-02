2023 TUS tercih başvurusu nasıl yapılır? TUS 1. dönem yerleştirme başvurusu nereden yapılır? TUS tercih kontenjanları...

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:41

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:41

Tıp Fakültesi'nde eğitim alan son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, uzmanlaşmak istedikleri branşı seçerek o branşta eğitim görmelerini sağlayan TUS sınavlarının tercihlerinin ne zaman başlayacağı, tercih kontenjanları ve tercihlerin nereden, nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 TUS tercih başvurusu nasıl yapılır? TUS 1. dönem yerleştirme başvurusu nereden yapılır?

2023 TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM resmi sayfasından yaptığı paylaşımla TUS tercihlerinin başladığını duyurdu.

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri 1 Haziran itibariyle başladı.

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME TERCİH BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

2023 TUS başvurusunda bulunacak kişilerin başvuru kılavuzu doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

ÖSYM'den yapılan duyuruda:

"Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir.

Tercih işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

2023-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.