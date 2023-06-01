Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:42

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:22

Seçim sürecinin sona ermesiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet almak için gerekli şartlar ve yaş sınırı araştırılıyor. Kimler vergisiz telefon alabileceğini, vergisiz telefon fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere ÖTV'siz telefon satışları ne zaman başlayacak, nasıl alınır? Vergisiz telefon fiyatları! İşte ayrıntılar...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AKP Beyannamesi'nde yer alan "Öğrencilere ilk sefere mahsus olmak üzere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı" maddesinin ne zaman uygulanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON, TABLET VE BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerine yer vermişti. Buna göre, üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

Cep telefonlarından alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

iPHONE 14 PRO 128 GB VERGİSİZ FİYATI NE KADAR?

Telefonun Türkiye geliş fiyatı - 1107.7 dolar

Telefonun Türkiye satış fiyatı - 45 bin 999 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) - 230 TL

TRT bandrolü (yüzde 12) - 2 bin 784 TL

ÖTV (yüzde 50) - 12 bin 994 TL

KDV (yüzde 18) - 7 bin 16 TL

Toplam vergi (yüzde 100.2) - 23 bin 25 TL

Vergi muafiyetli fiyatı - 22 bin 974 TL

SAMSUNG GALAXY S23 128 GB VERGİSİZ FİYATI NE KADAR?

Telefonun Türkiye geliş fiyatı - 722.4 dolar

Telefonun Türkiye satış fiyatı - 29 bin 999 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) - 150 TL

TRT bandrolü (yüzde 12) - 1.816 TL

ÖTV (yüzde 50) - 8 bin 474 TL

KDV (yüzde 18) - 4 bin 576 TL

Toplam vergi (yüzde 100.2) - 15 bin 16 TL

Vergi muafiyetli fiyatı - 14 bin 983 TL