Son Dakika... ÖSYM'den deprem bölgesine ilişkin 'sınav' kararı
Son dakika gelişmesi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre deprem bölgesinde iptal edilen YKS sınavı 4 ilde tekrar başlayacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da eğitim ve öğretime ara verilmiş, sınavlar ertelenmişti.
SINAV UYGULAMASI 4 İLDE BAŞLIYOR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eğitim öğretime devam edilmesi ile tekrar sınav uygulamasına başlanılacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Yaklaşık 3,5 milyon kişinin katılacağı YKS’yi Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacağız. Bölgede yaşayan bireylerden kendi illerinde sınava girebilmeye yönelik yoğun talep vardı, bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İki olan sınav yeri tercih sayısını beşe çıkardık. Kişi istediği beş ili yazabilecek. Adaylar, tercih etmiş olduğu merkezlerden birinde sınava girebilecek. Deprem bölgesindeki sınav uygulamaları için yoğun başvuru var. Bazı bölgelerde başvurular kapasitenin iki katına çıkmış durumda. Bir aksaklık yaşanmaması için titiz bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.
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