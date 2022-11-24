2023 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2023 YÖKDİL ne zaman? 2023 YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından 2023 YÖKDİL sınav takvimi yayımlandı. YÖK ve ÖSYM'nin ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavı heyecanla bekleniyor. Adaylar, sınavın gerçekleştirileceği ve sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte ayrıntılar...
2023 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 12 Mart 2023'te yapılacak.
2023 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2023-YÖKDİL/1 başvuruları, 25 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Başvuruyu kaçıran adaylar, geç başvurularını 8 şubat 2023'te yapacak.
2023 YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın sonuçları, 29 Mart 2023'te açıklanacak.
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