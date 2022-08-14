Engin Özkoç'tan ÖSYM açıklaması: Erdoğan neden susuyor?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “ÖSYM soruşturması ne oldu? Erdoğan neden susuyor? Gerçekler ortaya çıkarılmazsa yakın gelecekte ortaya çıkarmayanlar da yanar” dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 12:59
Engin Özkoç'tan ÖSYM açıklaması: Erdoğan neden susuyor?
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2022 KPSS’de bazı soruların daha önce bir deneme sınavında yayınladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın akıbetini sordu.

Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“ÖSYM soruşturması ne oldu? Erdoğan neden susuyor? Gerçekler ortaya çıkarılmazsa yakın gelecekte ortaya çıkarmayanlar da yanar”


CHP Engin Özkoç ösym Recep Tayyip Erdoğan

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