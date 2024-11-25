2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrenciler 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak merak ediyor. Peki, 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:20

Kasım ayının son günlerinde araştırma konusu olan AÖF sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.


Etiketler: #AÖF #Sınav Giriş Belgesi

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