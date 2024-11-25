2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrenciler 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak merak ediyor. Peki, 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Kasım ayının son günlerinde araştırma konusu olan AÖF sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
Etiketler: #AÖF #Sınav Giriş Belgesi
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