Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:20

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:20

Kasım ayının son günlerinde araştırma konusu olan AÖF sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 - 2025 AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.