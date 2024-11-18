YÖKDİL sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Peki, YÖKDİL sınavları ne zaman?

YÖKDİL sınavları ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:34

ÖSYM'nin 2025 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyordu. Peki, YÖKDİL sınavları ne zaman?

2025 YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. 2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. 


Etiketler: #yökdil #sınav #ne zaman

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