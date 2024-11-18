YÖKDİL sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Peki, YÖKDİL sınavları ne zaman?
ÖSYM'nin 2025 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyordu. Peki, YÖKDİL sınavları ne zaman?
2025 YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. 2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.
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