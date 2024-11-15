MEB-AGS ne zaman yapılacak? MEB-AGS sınavına nasıl başvurulur?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) ayrıntıları belli oldu. Peki, MEB-AGS ne zaman yapılacak? MEB-AGS sınavına nasıl başvurulur?
MEB-AGS 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, MEB-AGS ne zaman yapılacak? MEB-AGS sınavına nasıl başvurulur?
AGS NE ZAMAN?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak.
SINAVIN KAPSAMI
Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.
Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.
ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.
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