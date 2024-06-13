2024 DGS: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:55

Güncelleme: 13.06.2024 - 12:55

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına ???????(2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 30 Haziran'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına ???????(2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.