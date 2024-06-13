2024 DGS: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin giriş yapacağı sınav için DGS giriş belgesi yayınlandı. DGS’de sınav giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:55
2024 DGS: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına ???????(2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 30 Haziran'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına ???????(2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.


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