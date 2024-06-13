ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı
Ön lisans düzeyinde yapılacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi Başkanlığı, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) başvurularının başladığı açıkladı.
ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek.
Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden veya “https://ais.osym.gov.tr” internet sitesinden gerçekleştirebilirler. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile ilgili detaylı bilgiler 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda bulunuyor.
2024-KPSS Ön Lisans: Başvuruların Alınmasıhttps://t.co/dbuiP8s5S8 pic.twitter.com/e3ze61NfNo— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 13, 2024
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