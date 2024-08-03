Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:32

Güncelleme: 03.08.2024 - 23:32

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar sınavın saat kaçta olduğunu ve ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ÖABT'ye katılan adayların sınav süresi 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika olarak belirlendi.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.