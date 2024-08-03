KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT için geri sayım başladı. Sınava katılacak olan binlerce aday sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceğini, soru sayısını ve sınav süresini araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:32
KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?
Abone Ol google-news

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar sınavın saat kaçta olduğunu ve ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ÖABT'ye katılan adayların sınav süresi 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika olarak belirlendi. 

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.


KPSS ÖABT haberleri kpss haberleri Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de bir ilk oldu: ÖSYM 8 adaya özel YKS sınavı düzenledi

Türkiye'de bir ilk oldu: ÖSYM 8 adaya özel YKS sınavı düzenledi
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı
Uzmanından öğrencilere ‘sınav stresi’ önerisi

Uzmanından öğrencilere ‘sınav stresi’ önerisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler