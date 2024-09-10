2024 MEB takvimi: Ara tatil ne zaman? Sömestır tatili ne zaman?

Uyum haftası ardından tüm kademelerde okullar 9 Eylül Pazartesi günü başladı. 81 ilde MEB takvimi ve programı kapsamında ilk ders zili çalarken öğrenciler ara tatil tarihleri ve yarıyıl tarihi için şimdiden planlarını yapıyor. Peki, Ara tatil ne zaman? Sömestır tatili ne zaman? 2024 MEB takvimi...

2024 MEB takvimi: Ara tatil ne zaman? Sömestır tatili ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:56

MEB 2024-2025 Eğitim Takvimi açıklandı. Ara tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan veli, öğrenci ve öğretmenler resmi tatil dönemlerini de merak ediyor. Peki, Ara tatil ne zaman? Sömestır tatili ne zaman? 2024 MEB takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ve Nisan aylarında iki kez ara tatil veren öğrenciler ilk tatillerini Kasım ayında alacak. 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasına ilk ara tatil uygulanacak. Hafta sonları ile birlikte öğrenciler derslere 9 gün ara vermiş olacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.


Etiketler: #MEB #yarıyıl tatili #ara tatil #Resmi Tatil

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