Tarihçi Naim Babüroğlu'ndan MEB'e 'Çanakkale ve Gazze' tepkisi: 'Bilgiler doğru değil'

Yayınlanma: 07.09.2024 - 23:54

Güncelleme: 07.09.2024 - 23:54

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi günü derslerin "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması” konusu ile açılacağını söylemişti. Tekin, "9 Eylül Pazartesi günü Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi açılış dersi ile dersler başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DERS PLANI ORTAYA ÇIKTI

Öğretmenler Sayfası'nın paylaştığı dersin planında, "Çanakkale Savaşı'nda Türk ve Filistin halklarının omuz omuza savaşarak gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık anlatılarak; Gazze'deki direnişle, özgürlük ve vatanlarına olan bağlılıkları vurgulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Emekli Tuğgeneral Tarihçi Dr. Naim Babüroğlu ise 'Çanakkale ve Gazze' konulu ders planına tepki göstererek bilgilerin doğru olmadığını aktardı.

Babüroğlu, "Türk İstiklal Savaşı dünyanın en meşru, en haklı ve en kutsal savaşlarından biridir. Türk İstiklal Savaşı, vatan sevgisinin doruk noktasına ulaştığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi Filistinlilerin ortak olduğu bir zafer değildir. 77 ve 72. Alayların cepheden kaçışı anılarda yazılıdır. Bu bilgiler doğru değildir" ifadelerini kullandı.