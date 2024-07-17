2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:09

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:09

2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları, lise mezunu adaylar için önemli bir adım olacak. Bu sınav, kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilmek isteyen lise mezunu vatandaşlar için düzenlenmektedir ve her iki yılda bir gerçekleştirilir. Peki, 2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? 2024 Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2024 KPSS takvimine göre, Ortaöğretim KPSS başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2 Temmuz'da sona eren KPSS Ön Lisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti. 2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzuyla birlikte netleşecek.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.