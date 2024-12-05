2024 POMEM başvuruları: 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:19

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:19

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılacak olan 12 bin polis alımı için ön başvuru süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Peki, 12 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önceki yıllar baz alındığında polis alımı ön başvuru sonuçlarının aralık ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

32. dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım'da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatıldı.

Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.