Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?
Konya'ya özgü bir gelenek olan şivlilik için tarih araştırmaları başladı. Peki, Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?
Her yıl Konya'da üç ayların başlangıcıyla birlikte gündeme gelen şivlilik geleneğinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?
ŞİVLİLİK NEDİR?
Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan "şivlilik" adı verilen gelenek sürüyor. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor.
ŞİVLİLİK NE ZAMAN?
Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden bi? gün önce gece başlıyo?. 2 Ocak 2025 günü şivlilik başlayacak.
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