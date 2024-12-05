Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?

Konya'ya özgü bir gelenek olan şivlilik için tarih araştırmaları başladı. Peki, Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?

Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 12:29

Her yıl Konya'da üç ayların başlangıcıyla birlikte gündeme gelen şivlilik geleneğinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Şivlilik geleneği nedir? Şivlilik ne zaman başlayacak?

ŞİVLİLİK NEDİR?

Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan "şivlilik" adı verilen gelenek sürüyor. Regaip Kandili sabahında sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istiyor.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya’da Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden bi? gün önce gece başlıyo?. 2 Ocak 2025 günü şivlilik başlayacak.


Etiketler: #şivlilik #konya #Gelenek

İlgili Haberler

ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?
AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler