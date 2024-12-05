ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım'da düzenlendi. ÖSYM sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlendi. ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde ALES/3 sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti.
Takvime göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık Cuma günü açıklanacak.
ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!