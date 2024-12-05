ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım'da düzenlendi. ÖSYM sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:03

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlendi. ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, ALES/3 sonuçlar açıklandı mı? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde ALES/3 sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti.

Takvime göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık Cuma günü açıklanacak.

ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.

ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.


Etiketler: #ales #ne zaman

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