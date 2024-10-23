ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖZYES KYK yurt, burs/kredi başvurusu nereden yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavıyla yerleşen öğrenciler için ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi başvuruları 18-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki, ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖZYES KYK yurt, burs/kredi başvurusu nereden yapılır?

ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖZYES KYK yurt, burs/kredi başvurusu nereden yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:49

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Peki, ÖZYES KYK yurt, burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?  ÖZYES KYK yurt, burs/kredi başvurusu nereden yapılır?

ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

ÖZYES KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖZYES KYK yurt ve burs/kredi) başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.


Etiketler: #özyes #kyk

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