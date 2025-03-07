Yayınlanma: 07.03.2025 - 17:08

Güncelleme: 07.03.2025 - 17:08

15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-YDUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2024-YDUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2024-YDUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.