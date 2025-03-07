2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-YDUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, 2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-YDUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-YDUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
2024-YDUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
2024-YDUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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