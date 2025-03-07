Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:05

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:05

BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM ön değerlendirmelerine katılırken bireysel değerlendirme etabı beklenmeye başlandı. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 ile 01 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Ön değerlendirme sonuçları doğrultusunda, yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için bireysel değerlendirme randevularına ait giriş belgeleri, 08 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her bir yetenek alanı için ayrı ayrı planlanacak olup, bu süreç 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Ayrıca, ön değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.

MEB BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve ekranda yer alan güvenlik kodu bilgilerini girdikten sonra sorgulama işlemlerini yapabilecek.

BİLSEM 2025 TAKVİMİ

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10 - 21 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinin yayınlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi