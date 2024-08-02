2024 YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercih zamanı ne zaman bitecek?

2024 YKS döneminin sona ermesinin ardından sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tercih dönemini başlatmıştı ve binlerce öğrenci tercihlerini yapmaya başladı. Peki, 2024 YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercih zamanı ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:54
2024 YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercih zamanı ne zaman bitecek?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercih zamanı ne zaman bitecek?

YKS TERCİH SÜRESİ UZATILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 4 Ağustos’a kadar uzatıldı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06  Şubat  2023  tarihi  itibarıyla  ikamet  bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların  da  depremzede  aday  kontenjanından  yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır."


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