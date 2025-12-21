Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2025/2 merkezi atama tercih kılavuzunu yayımlayarak tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki, 2025/2 KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? 2025/2 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025/2 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Yılın ikinci yerleştirme dönemi olan KPSS-2025/2 süreci bugün başladı. Kamu kurumları, 29 Eylül–17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye kadro taleplerini iletti. Adaylar ise KPSS-2025/2 atama tercihlerini 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

2025/2 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.