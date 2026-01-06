Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından, tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2025/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025/2 KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak KPSS tercih sonuçları genellikle tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 1–2 hafta içinde ilan ediliyor. Bu doğrultuda, KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının 5–9 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçları açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.