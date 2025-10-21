KYK ek yurt başvuruları; ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim ile ikinci üniversite öğrencileri için, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği akademik takvim doğrultusunda başlatılmıştı. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 KYK nasıl öğrenilir?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılına ait KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden erişilebilen "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenebilecek.

EK YURT HAKKI KAZANANLAR KAYIT ÜCRETİ ÖDEYECEK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerden alınan ücrete "ilk kayıt ücreti" denir; bu ücret, gün bazında yatak ve güvence bedelini kapsar ve öğrencinin yerleştirildiği yurt ile yerleştirme tarihine göre değişiklik gösterir. İlgili tutar, banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında otomatik olarak görüntülenebilir.