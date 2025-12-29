IBAN'a para transferinde yeni dönem yaklaşıyor: Kritik zorunluluklar belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim altyapıları üzerinden yapılan dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini sınırlamak amacıyla geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğu taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni bilgilere göre, 2026 yılından itibaren ATM, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan EFT, FAST ve havale işlemlerinde, transfer açıklamasının en az 20 karakterden oluşması şartının getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda sektör paydaşlarından 31 Aralık’a kadar görüş alınacak, uygulamanın ise kademeli olarak 1 Mart ve 1 Temmuz tarihlerinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

MASAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

MASAK tarafından geçen eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan tebliğ taslağına ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurtdışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıtdışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımların dikkate alındığı belirtilmişti.

Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörülüyor.

TRANSFERLERE 20 KARAKTER ZORUNLULUĞU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması sağlanacak. Öte yandan 200 bin liralık limitin 400 bin liraya yükseltilmesi de gündemde bulunuyor.

2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşteriden Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek. Formda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin tercih edilmesi durumunda, işlem açıklamasının en az 20 karakter uzunluğunda olması gerekecek.

20 MİLYON TL ÜZERİNDE KAYNAK AÇIKLAMASI ZORUNLU

Taslağa göre finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun detaylı doldurulmasını ve ilgili dayanakların eklenmesini sağlamakla yükümlü olacak. Bu kapsamda formun doldurulmasının yanı sıra fonun kaynağı hakkında da açıklama yapılması zorunlu olacak.

1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜKTE

Görüşe açılan tebliğin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. MASAK açıklamasına göre taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hâle getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar 'gorus@masak.gov.tr' adresine iletilebilecek.

Sektör paydaşlarından alınacak görüşler doğrultusunda kademeli geçiş planı ise 1 Mart ve 1 Temmuz tarihlerinde hayata geçirilecek.