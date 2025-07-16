2025-2026: LGS lise kayıtları ne zaman? Liselere kayıt nasıl yapılır?

Liselere geçiş için uygulanan 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edildi. Merkezi sınavla veya adrese dayalı yerleştirme işlemleriyle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Liselerine yerleşen öğrencilerin eğitim süreci 8 Eylül'de başlayacak. Peki, LGS liselere kayıtlar ne zaman? Liselere kayıt nasıl yapılır?
2025 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak tercih ve nakil süreçleri ardından kayıtların yapılması bekleniyor. Bu tarih de 22 Ağustos'tan sonraya işaret ediyor.
LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:
GEREKLİ BELGELER:
- LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
- Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
- Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
- Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
- Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.