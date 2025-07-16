2025-2026: LGS lise kayıtları ne zaman? Liselere kayıt nasıl yapılır?

Liselere geçiş için uygulanan 2025 LGS sonuçları 11 Temmuz'da ilan edildi. Merkezi sınavla veya adrese dayalı yerleştirme işlemleriyle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Liselerine yerleşen öğrencilerin eğitim süreci 8 Eylül'de başlayacak. Peki, LGS liselere kayıtlar ne zaman? Liselere kayıt nasıl yapılır?

2025 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak tercih ve nakil süreçleri ardından kayıtların yapılması bekleniyor. Bu tarih de 22 Ağustos'tan sonraya işaret ediyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:

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